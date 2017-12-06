ByLock’tan en az 10 bin kişi mağdur

Müvekkilleri arasında çok sayıda ByLock mağduru olduğunu söyleyen Avukat Ali Aktaş da bu konuda kapsamlı çalışma yürüten isimlerden biri.

ByLock uygulamasının çoğunlukla Gülen cemaati üyeleri tarafından kullanıldığını söyleyen Aktaş, ByLock ile yapılan herhangi bir veri alışverişinin adli makamlar tarafından “FETÖ mensubu” sayılmak için yeterli olduğunu aktarıyor.

Aktaş, ByLock yüzünden yaşanan mağduriyetlerin kaynağını ise şu şekilde anlatıyor: “102 bin ByLock kullanıcısından söz ediliyor. Tahminim o ki yüzde 10’una, 2014 yılının Ağustos, Eylül ve Ekim ayı içerisinde, TÜBİTAK’ta 2014 yılında yapılan telekulak operasyonundan sonra yurt dışına kaçan ve ByLock’un da yazılımcısı olduğunu tahmin ettiğimiz bazı kişiler tarafından üretilen namaz, kıble, Freezy gibi uygulamalara verilen reklamlarla IP yönlendirme yapmışlar. “Bu yüzden bazı kişiler namaz ve kıble uygulamalarında dolanırken ya da Freezy’de şarkıdan şarkıya geçerken ByLock IP’sine yönlendirilmişler. Bu nedenle BTK, ByLock kullanıcısı gibi bir bilgi veriyor. Cep telefonlarını teslim edenlerin telefonlarında bu uygulamaya rastlanmazken BTK verilerinde görülüyorlar.”

Yaşanan travmaların 3-5 yıldan önce atlatılamaz

Tahminine göre en az 10 bin kişinin mağdur olduğunu aktaran Aktaş, bu kişilerden bazılarının daha ByLock kullanıcısı olduklarının farkında bile olmadıklarını ve gözaltına alınabileceklerini anlatıyor. BBC’nin haberine göre ileride örgüt üyesi olmadıkları anlaşılan kişilerin ve memuriyetlerinden atılanların açacağı tazminat davaları neticesinde yargı sürecinin bu durumla daha uzun bir süre uğraşacağını belirten Aktaş, mağduriyetler dolayısıyla doğan travmaların 3-5 yıldan önce atlatılamayacağını vurguluyor.