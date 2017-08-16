'ByLock'tan gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında karar

Gülen Hareketinin "medya yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

"ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Burak Ekici, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gurkan Tuzlu, Ahmet Feyzullah Özyurt, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay, Muhsin Pilgir Yasir Kaya ve Cüneyt Seza Özkan tutuklanırken, Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında şüpheli 24 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. DHA

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