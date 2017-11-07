ByLock tek başına delil olamaz

Hukukçu Cüneyt Toraman, “Yasa gereği MİT’in ele geçirdiği verilen istihbari nitelikte, hukuki anlamda bir delil niteliği yok” dedi.

CNN Türk kanalında 1 Kasım 2017 tarihinde yayınlanan “Türkiye’nin Gündemi” programında açıklamalar yapan hukukçu Cüneyt Toraman, Bylock gerekçesi ile yapılan kovuşturma işlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle bu konuda karar verecek hakimlere tavsiyelerde bulunan Av. Toraman şunları söyleri: “Burada IP numaraları, telefon numaraları, mesajlar var. Bu kişilerin bu telefonlardan, bu konuşmaları yapıp yapmadıkları, telefonun ilgili kişilere ait olup olmadıkları üzerine çalışma yapılması gerekiyor. Bir defa cep telefonunun, cep telefonundaki e mail numarasıyla eşleşmesi gerekiyor. HTS kayıtlarını yani GSM operatörünün kayıtlarını getirip, HTS raporlarını o konuşulduğu bahsedilen tarihlerde eşleşiyor mu, eşleşmiyor mu bununla eşleştirilmesi lazım. BTK’dan internete erişim kayıtlarının istenilip karşılaştırılması gerekiyor. Bu üçlü karşılaştırmadan sonra ancak kesin bir delil olarak değerlendirilebilir. Yasa gereği MİT’in ele geçirdiği verilen istihbari nitelikte, hukuki anlamda bir delil niteliği yok. Yani mahkemeye göndermiş olsa mahkeme buna dayanarak karar veremez. Hakimlerinde gerçekten izlediğini düşünüyorum. Merak ediyorlar çünkü, karar verecekler. Nihai yetki kesinlikle hakimde. Hakimler eğer yargılama sürecinde bu örgütle başka kuvvetli bağlantılarına ilişkin delil yoksa, sadece tek başına bunu esas almamasını gerekir diye düşünüyorum. Özellikle askeriyenin içindekilere de yükletilmediğinin altını çizmek istiyorum.”