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7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ByLock topunu yargıya attı

06 Haziran 2018, Çarşamba 23:58
Binlerce kişinin mağduriyetine ve ağır ceza almalarına sebep olan haberleşme ağı Bylock kullanımıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu yargıya attı. Erdoğan, “Mor Beyin, ByLock, bunların hepsi yargı meselesi” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ByLock, Mor Beyin, bütün bunlar bizim tasarrufumuz dışında, yargının elinde olan şeyler. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem, yargının da benim alanıma girmesini istemem” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Ofis Yolu Caddesi’nde düzenlenen Ereğli ilçe mitinginde yaptığı konuşma sırasında bir vatandaşın “Mor Beyin mağduruyum” diyerek seslenmesi üzerine, “Mor Beyin, ByLock, bunların hepsi yargı meselesi, kusura bakmayın. Yargıda verilen karara bizim müdahale yetkimiz yok. Eğer yargı böyle bir karar vermişse vermiş, vereceğimiz bir karar yok. Bunlar ByLock, Mor Beyin bütün bunlar bizim tasarrufumuz dışında, yargının elinde olan şeyler. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem, yargının da benim alanıma girmesini istemem” karşılığını verdi.

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Balkonda başka, içerde başka konuşuyor

11 binden fazla kişinin mağdur edildiği ‘Mor Beyin’ olayını ortaya çıkarıp binlerce insanın tahliye edilmesini sağlayan Saadet Partisi Ankara Milletvekili adayı avukat Ali Aktaş sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, ByLock kullanmanın suç sayılamayacağını belirt.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını da eleştiren Aktaş, “Doğruyu söylemiyor. Balkonda başka içerde başka konuşuyor” dedi. Herkesin korktuğu ve avukat bile bulamadığı dönemde mahkeme salonlarında ve sosyal medyada en yüksek sesle söylediğimiz şeyi Meclis’te de söyleyeceğiz; “ByLock kullanmak suç değildir” Bu cinnet sona ermelidir. Türkiye dindarlığının iş savaşını bitireceğiz.”

Bu cinnetin sorumlusu siyasî iktidar

“Lamı cimi yok kardeşim bu cinnet bitecek. Bankadan, sendikadan, okuldan, dernekten ve sair yasal konulardan insanları silahlı örgüt üyeliğinden cezalandırma cinneti bitmelidir. Türkiye dindarlığının iç savaşı sona ermelidir. FETÖ yargılanmalı, Cemaat tabanı topluma kazanılmalı.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “ByLock, Mor Beyin, bütün bunlar bizim tasarrufumuz dışında, yargının elinde olan şeyler. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem, yargının da benim alanıma girmesini istemem” şeklinde ifadelerin yer aldığı konuşma videosunu paylaşan Aktaş, şunları yazdı; “Doğruyu söylemiyor. Balkonda başka içerde başka konuşuyor. ByLock hakkında başlarda hukuka uygun kararlar veren hakimleri görevden aldılar. Yargıyı baskıladılar. Ortaya çıkardıkları cinnet karşısında şimdi suçu yargıya atıyor. Herkes biliyor; bu cinnetin sorumlusu siyasi iktidar!”

Balkonda başka, içerde başka konuşuyor

AA

Etiketler: erdoğan, bylock, yargı
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