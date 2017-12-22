ByLock tuzağına düşen şahıs tahliye edildi

Antalya'da "Kıble bul" ve bazı müzik sitelerine giriş yapanların ByLock kullanıcısı olarak görünmesi yüzünden gerçekleşen tutuklamalarla ilgili tahliye kararları çıkmaya başladı.

Antalya'da görülen davada FETÖ üyesi olmaktan tutuklanan kişinin ByLock kayıtları incelendi. Kişinin 2014 yılında cep telefonuna indirdiği müzik ve kıble bulma programının ByLock'a yönlendirdiği anlaşıldı.

Buna göre de programı her açtığında sanki ByLock kullanıyormuş gibi BTK verilerine düştüğü belirlendi.

Mahkeme bu uygulamaları kullananların tek başına suçun ispatı olmadığına karar verdi. Sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 BİN KİŞİ TAHLİYE OLABİLİR

Mağdurlardan birinin avukatı Ali Aktaş bu kararın aslında FETÖ ile hiçbir alakası olmamasına rağmen tuzak programları kullandıkları için mağdur olan 11 bin kişiye tahliye yolu açabileceğini söylüyor.