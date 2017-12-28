Bylock tuzağında ilk tahliye

FETÖ tutuklusu Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından bir tahliye haberi geldi. ByLock listesinden çıkarılan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın tahliyesine karar verildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Yaman'ın tutukluluk halini, dosya üzerinden yeniden gözden geçirdi. Mahkeme heyeti, Mustafa Yaman'ın, "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmaması'nı gerekçe göstererek, oy birliğiyle tahliye edilmesine karar verdi. 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklanan Mustafa Yaman'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyordu. Antalya'da görülen FETÖ davasında da mahkeme, tuzak olduğu belirtilen uygulamaları kullananların tek başına suçun ispatı olmadığına karar vererek bir sanığı tahliye etmişti. DHA

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