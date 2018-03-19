Nevşehir Eski Belediye Başkan Yardımcısı Cafer Okur vefat etti.

15 Şubat 2012 tarihinde emekliye ayrılan Nevşehir Eski Belediye Başkan Yardımcısı Cafer Okur geçirdiği kalp krizi sonucı vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Kurşunlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Allah rahmet eylesin... ((Kaynak: FİB Haber)) Çok değerli Risale-i Nur Talebesi, Gazetemizin ihlaslı ve sadakatli okuru, cemaatimizin örnek şahsiyetlerinden olan merhum Cafer Okur'a Allah'tan rahmet, üzüntülü ailesine, akrabalarına ve cemaatimize sabr-ı cemîl niyaz ederiz. إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "Onlar; başlarına bir musibet gelince, 'Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz' derler." (Bakara 156) Haber Merkezi

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