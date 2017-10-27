Çağdaş Hukukçular Derneği'ne operasyon: 6 gözaltı

İzmir'de ev ve iş yerlerine yapılan baskın sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de sabah saatlerinde Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatların evlerine ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda avukat Dinçer Çalım, Nergis Tuba Aslan, Şule Arslan, Bahattin Özdemir, Emel Diril ve Yemen Cankan gözaltına alındı. Avukatların ev ve işyerlerinde aramalar devam ederken, gözaltına alınan avukatların sağlık kontrollerinin ardından İzmir TEM Şube'ye götürüleceği öğrenildi.

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