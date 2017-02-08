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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Cahit İleri vefat etti

08 Şubat 2017, Çarşamba 12:38
Eski Milli Eğitim Bakanlarından Tevfik İleri'nin oğlu Cahit İleri vefat etti.

Eski Milli Eğitim Bakanlarından Tevfik İleri'nin oğlu Cahit İleri vefat etti. Demokrat Parti 9, 10 ve 11. dönem milletvekili Tevfik İleri'nin oğlu Cahit İleri, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu. 72 yaşındaki oğlu Cahit İleri, evli ve iki çocuk babasıydı. Cahit İleri'nin cenaze namazı 9 Şubat Perşembe günü Kocatepe Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak.

Haber Merkezi

Etiketler: cahit ileri
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  • CESUR ADAM

    08.02.2017 13:01:33

    Allah rahmeti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Yakınlarının başı sağolsun.

Risale-i Nur Külliyatı

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