Eski Milli Eğitim Bakanlarından Tevfik İleri'nin oğlu Cahit İleri vefat etti.

Eski Milli Eğitim Bakanlarından Tevfik İleri'nin oğlu Cahit İleri vefat etti. Demokrat Parti 9, 10 ve 11. dönem milletvekili Tevfik İleri'nin oğlu Cahit İleri, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu. 72 yaşındaki oğlu Cahit İleri, evli ve iki çocuk babasıydı. Cahit İleri'nin cenaze namazı 9 Şubat Perşembe günü Kocatepe Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak. Haber Merkezi

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