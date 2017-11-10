Cam filme ceza kesilmeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmi ile ilgili durum netleşene kadar araçlara ceza kesilmeyeceğini söyledi.

Son günlerin tartışma konusu cam filmi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filminde belli standartlarda serbestlik olacağını açıkladı. Bakan, çalışma bitene kadar araçlara ceza kesilmeyeceğini belirtti.

YASAK KALKIYOR

Kesilen cezalara ilişkin konuşan Soylu, "Yaklaşık 8-10 günlük zaman zarfı içinde böyle bir uygulama yapmıyoruz. Trafik cezası bu konuda kesilmiyor. Ne zamana kadar? Standart belli olana kadar. Cam filmi bugün tamamen yasak ama o yasak kalkıyor. Bir standart getirilecek" dedi.

TALİMAT VERDİM, CEZA KESİLMEYECEK

İçişleri Bakanı Soylu, "Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Talimat verdim ben. Bir tane ceza kesilmeyecek bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Yaklaşık 20 yıldır devam eden ama 4-5 yıllık serencamını burada anlatmaya çalıştığım bu cezalar kesilmeyecek diye talimat verdim." ifadelerini kullandı.

FARKLI STANDARTLAR GELİYOR

Bakan Soylu'nun verdiği bilgiye göre öncelikle Karayolları'nda İlgili yönetmelik kaldırılacak, eşanlı olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışma yapılacak ve cam filmine bir standardizasyon getirilecek Soylu'nun verdiği bilgiye göre ön, arka ve yan camlarla ilgili olarak farklı stardardizasyon yapılacak.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cam filmi yasağının yanlış olduğunu belirterek, konuyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirtmişti. Araçlara cam filmi takılması önce serbest bırakılmış ancak daha sonra yapılan düzenleme ile yasaklanmıştı.