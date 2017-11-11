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11 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Cam filminde son karar açıklandı

11 Kasım 2017, Cumartesi 15:05
Sanayi Bakanı Faruk Özlü, emniyetin araçlardan görüntü almasının engellenmeyeceği koyulukta cam filmine izin verileceğini söyledi.

Tartışmalara yol açan cam filmi yasağıyla ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ilgili üç bakanlığın teknik çalışma yaparak kriter belirleyeceğini açıkladı. Özlü, “Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesine engel olmayacağı çerçevede limitle, bir kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yine yasağa takılacak, altında kalanlar serbest olacak” dedi.

Adıyaman ziyaretinde konuşan Özlü, kendi bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın da teknik çalışma yapıp kriter belirleyeceğini kaydetti. Özlü, “Cam filmi hep yasaktı, hiçbir zaman serbest olmadı. Yani vatandaşlarımız ‘Cam filmi serbestti, yasak getiriyorsunuz’ demesinler. Şu ana kadar takılan bütün cam filmleri aslında yasak ortamda takılan cam filmleridir” deyip şöyle devam etti: “Biz Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bu cam filmini kaldırmak istiyorduk. Geçen sene bir çalışma yaptık, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle koordine ettik. Geçen sene Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bize gelen görüş olumluydu. Bu sene Emniyet Genel Müdürlüğü’müzden gelen talepler, cam filmi yasağının kaldırılmasına karşıydı. Emniyet Genel Müdürlüğü’müzle 3 ay süren görüşmeler yaptık. En son konu bana geldi.”

'REİNA SALDIRGANLARI CAM FİLMLİ ARAÇLA KAÇTI'

Bakan Özlü, kendisine birkaç konuda Reina saldırısıyla ilgili örnekler verildiğini de söyledi: “Bir terör hadisesi olur, 40- 50 kişi ölür, bunu yapan teröristler cam filmli araçla kaçmıştır ve bunun sorumluluğunu alamayız, diye çekindik. Güvenlik söz konusu olunca, bir şey diyemiyoruz. Bakın, Reina saldırısını yapan teröristin yakalanması aşamasında cam filmli araç içerisinde olduğu için yakalayamadıklarını söylüyor.”

‘YERLİ OTOMOBİLDE ÜRETİM MERKEZİ İKİNCİ SAFHADA’

Özlü, yerli otomobil ile ilgili yöneltilen bir soruya ise üretim merkezinin ikinci safhada belirleneceğini ifade ederek, “Yerli otomobilde üretim merkezi ikinci fasılda. Şu anda birinci fasıldayız. İkinci fasıl tasarım geliştirme, üretim faslıdır. 24 ay sürecektir. Yerli otomobilin yeri konusunu ikinci 24 ayda konuşacağız. Şu anda daha erken” diye yanıt verdi.

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