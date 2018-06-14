Cami kapatma kararı doğru bulunmadı

AVUSTURYA HÜKÜMETİNİN HUKUKSUZ KARARINA HER KESİMDEN TEPKİLER GELMEYE DEVAM EDERKEN AVUSTURYA'DA BİR İNTERNET GAZETESİNİN YAPTIĞI ANKET DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ. ''CAMİ KAPATMA'' KARARI İLE İLGİLİ YAPILAN ANKETTE KATILIMCILARIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞUN SÖZ KONUSU KARARI DOĞRU BULMADIĞI GÖZLEMLENİYOR.

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