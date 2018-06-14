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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cami kapatma kararı doğru bulunmadı

14 Haziran 2018, Perşembe 03:36
AVUSTURYA HÜKÜMETİNİN HUKUKSUZ KARARINA HER KESİMDEN TEPKİLER GELMEYE DEVAM EDERKEN AVUSTURYA'DA BİR İNTERNET GAZETESİNİN YAPTIĞI ANKET DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ. ''CAMİ KAPATMA'' KARARI İLE İLGİLİ YAPILAN ANKETTE KATILIMCILARIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞUN SÖZ KONUSU KARARI DOĞRU BULMADIĞI GÖZLEMLENİYOR.

Avusturya'da HEUTE isimli internet gazetesi, Avusturya hükümetinin tepkilere neden olan hukuksuz "cami kapatma"nın kararının doğru bir yol olup olmadığıyla hususunda yaptığı anket dikkatleri üzerine çekti.

Katılımın devam ettiği ankete şu ana kadar görüş bildiren 104 bin 388 katlımcının % 94'ü cami kapatmayı doğru bulmadığını belirtti. Tartışmalı kararı doğru bulan katılımcılar ise % 6 düzeyinde kaldı.

HEUTE internet gazetesine ait http://www.heute.at/politik/news/story/Moscheen-Schliessung-Oesterreich-ATIB-IGGOE-Verbaende-setzen-sich-der-Regierung-zur-Wehr-55614191 adresini kullanarak siz de görüşünüzü belirtebilirsiniz.

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Haber Merkezi

Etiketler: avusturya
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