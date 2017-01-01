Camide babasını pompalı tüfekle vurup kaçtı

Pompalı tüfek kullanan saldırgan kaçtı. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Camide cemaatin bulunduğu sırada yaşanan olayın siyasi yönünün olmadığı değerlendiriliyor.

Sarıyer Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde meydana gelen olayda bir saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni bilinmiyor ancak siyasi bir yönünün olmadığı değerlendiriliyor. Görgü tanıklarının söylediğine göre cemaatin namaz için camide bulunduğu sırada yaşanan olayda, saldırgan pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Polis olay yerini güvenlik şeridiyle çevirip incelemelerine başladı. Caminin camlarında saldırganın silahından kurşun izleri görüldü.

SARIYER'DEKİ SİLAHLI SALDIRIDA HEDEF BABA, SALDIRGAN 17 YAŞINDAKİ OĞUL

Camide 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının hedefinin Aytekin Atalay'ın olduğu ortaya çıktı. Pompalı tüfekli saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki oğul G.A, polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeninin yılbaşı gecesi baba ve oğlu arasında yaşanan tartışmanın olduğu ileri sürülüyor.

Sarıyer Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde pompalı tüfekli saldırının 17 yaşındaki G.A tarafından gerçekleştirildiği, saldırının hedefinde de ağır yaralanan Aytekin Atalay olduğu ortaya çıktı.

BABA AĞIR YARALANDI, OĞUL KAÇARKEN YAKALANDI

Saldırıdan sonra kaçan G.A metrobüsle uzaklaşmaya çalışırken yakalandı. Aytekin Atalay'ın, oğlunun tetiğini çektiği silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralandığı olayda camide bulunan bir başka kişi de hafif yaralandı. İddiaya göre saldırı yılbaşı gecesi baba ve oğul arasında yaşanan tartışma nedeniyle gerçekleşti. Görgü tanıkları camide, cemaatin de bulunduğu sırada yaşanan saldırının ayrıntılarını anlattı, silah seslerinin selama durulduğu sırada işitildiğini söyledi.