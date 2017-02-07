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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Camide ‘evet’ vaazına vatandaşlardan tepki: ‘Evet’ kutuplaştırır, ‘hayır’ birleştirir

07 Şubat 2017, Salı
Siyasilerin nefret söylemleriyle başlayan yeni anayasa tartışmaları referandum öncesi halkı kutuplaştırdı. Cami vaazlarına kadar taşınan ‘evet’ propagandalarının içine sıkışan vatandaşlar ‘Evet’ kutuplaştırır, ‘hayır’ birleştirir dedi.

Türkiye Başkanlık referandumuna adım adım yaklaşıyor. Hükümet, yaptığı açıklamalarla referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacakları hedef alıyor. ‘Evet’ propagandası ise camilere kadar girdi. Ümraniye Modoko Camii İmamı  03 Şubat 2017 tarihinde Ümraniye İmes Sanayi Camii’nde verdiği Cuma vaazında Başkanlığa Hayır diyenleri gafillikle, hainlikle suçladı, AKP’nin icraatlarını sayarak ‘Evet’ propaganda yaptı. İmam  vaazında “Kötüye gidiyor işler diye esnafın moralini bozmaya çalışıyorlar. İşler kötüye gitmiyor, iyiye gidiyor, kötüye gidiyor diyenler kötüye gidiyor diyenlere bakacaksınız” ifadelerini kullanarak, ekonominin kötüye gittiğini söyleyenleri hedef aldı. Kısa sürede sosyal medyada ve çok sayıda haber sitesinde yer alan görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi. 

Kimdir bunlar?

AKP döneminde açılan köprü ve otoyolların isimlerini sayan İmam “Bugünkü Hayırcılar, kimdir bunlar? Dünyanın en büyük havalimanını istemeyenler. Yavuz Selim Sultan Köprüsü’nü hazmedemeyenler. Gözünüze dizinize dursun dedi ya Başbakan durmasın gözleriniz dizlerinize aksın aksın. Utanmadan gezsin onlar. İşte bunlara karşı çıkanlar Marmaray, Avrasya ve Esenler istemeyen Hayırcılar bunlar işte Hayırcılar” ifadelerini kullandı.

CHP ve HDP referandum sandığından ‘hayır’ çıkacağından emin. MHP’nin ‘hayır’cıları ise olası provokasyonlarla milliyetçi seçmene ‘evet’ dedirtilebileceğinden yana endişelerini dile getiriyorlar. ‘Hayır’ için şimdiden çalışmaya başlayan bazı siyasetçilere göre ise bu endişe yersiz; onlar, “Toplumda öyle bir ruh hali var ki, terör saldırılarıyla kimseyi ‘evet’e ikna edemezler. Bu tip provokasyonlar beklenenin aksine tam tersi bir etki yapabilir, hayır oyu artabilir” diyorlar. Hayır’cılara göre siyasi iktidar OHAL koşullarını kullanarak ‘hayır’ın sesini kısmaya çalışacak. “Fiili durum zaten böyle” diyen ‘hayır’cılar, Türkiye’nin birçok yerinde hayır demek için sokağa çıkanların polis tarafından darp edildiğine, gözaltına alındığına işaret ediyor ve buna rağmen insanların sokağa çıkmaktan vazgeçmediğini belirtiyorlar.

Kötü başkanın neler yapacağının örneği

Türkiye’deki ‘hayırcılar’ büyük bir ilgiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın tüm dünyaya verdiği “kuvvetler ayrılığı” dersini(!) takip ediyor.  Türkiye’deki ‘hayır’cı siyasetçiler, “İşte kötü bir başkanın neler yapabileceğinin örneği. Ancak orada kuvvetler ayrılığı olduğu için bu çılgınlığa izin verilmiyor. Bizdeki başkanlık sistemini düşünün. Yasama-yürütme-yargı tek kişiye bağlanınca kim karşı çıkabilir ona?” diye soruyorlar. Anlaşılan, referandum kampanyasında Trump ve Amerikan yargısı örneği meydanlarda çok sık dillendirilecek.

Vatandaş sokakta

Son zamanlarda kahvehanelerden toplu taşıma duraklarına, metrodan otobüslere pek çok yerde ‘niçin hayır demeliyiz’ konuşması yapan gençler görülüyor. Kimi zaman polis tarafından darp edilerek gözaltına alınıyorlar kimi zaman siyasi iktidara yakın hesaplar tarafından sosyal medyadan hedef gösteriliyorlar. ‘Hayır’ kampanyası için afiş çalışmasında bulunan bir kadın Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada, “Hayırcı MHP’lilerle de aramızda gerilim yaşanmıyor. Tam da bu yüzden, ‘evet kutuplaştırır, hayır birleştirir’ diyoruz” dedi. 

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