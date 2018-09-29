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29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Camiler, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim mekanlarıdır'

29 Eylül 2018, Cumartesi 19:57
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "İnancımıza göre tüm mabetler dokunulmazdır, masumiyeti vardır. Savaş dahil hiçbir şey mabetlerin masumiyetini ihlal etmeye mazeret olamaz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ''İnancımıza göre tüm mabetler dokunulmazdır, masumiyeti vardır. Savaş dahil hiçbir şey mabetlerin masumiyetini ihlal etmeye mazeret olamaz.'' dedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başbakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerin toplumu ve bireyi güzelleştiren sanatı, kültürü ve değerleriyle içinde bulunduğu ortama nice olumlu katkılar sağlayan sevgi, hakikat ve muhabbet merkezleri olduğunu söyledi.

Erbaş, camilerin minber ve kürsüsüyle üstün insanlık nizamının öğretildiği marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim mekanları olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

''Camiler inşa etmek, sahip çıkmak, onarmak nasıl vazgeçilmez bir sorumluluk ise camilerin temsil ettiği değerleri koruma, onarma ve yaşatma aynı şekilde bizim temel görevlerimizdendir. İnancımıza göre tüm mabetler dokunulmazdır. Masumiyeti vardır. Savaş dahil hiçbir şey mabetlerin masumiyetini ihlal etmeye mazeret olamaz. Tüm dinlere ait mabetlerin hepimiz tarafından korunmasının öneminin bir kez daha vurgulamak istiyorum.''

"Camiler hayatın ve toplumun merkezi olmalı"

Erbaş, camilerin hayatın ve toplumun merkezi olması gerektiğini belirterek "Açılışı yapılan cami, bu yönde örnek bir eserdir." dedi.

 

AA

Etiketler: DİTİB, Almanya, cami, İslâm
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