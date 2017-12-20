Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu için istenen cezalar açıklandı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan açılan davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Dündar, Gül ve Berberoğlu'nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmaya, birleşen dava dosyası sanıkları Orhan Ceyhun Bozkurt, Mustafa İlker Yücel ile sanıklar Erdem Gül ve başka suçtan tutuklu sanık CHP Milletvekili Enis Berberoğlu katıldı. Sanık Enis Berberoğlu'nun avukatı tarafından yapılan reddi hakim talebi, 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmemesinin ardından gönderildiği İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince de reddedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen Gülen Hareketi soruşturmasında firari konumunda bulunan Erkam Tufan Avtav'ın ByLock programı üzerinden bu dosyayla ilgili yaptığı görüşme dökümleri mahkemeye gönderildi. AA

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