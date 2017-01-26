Can Dündar’ın haber portalına yayına başlamadan erişim engeli

Bir süredir Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliğini üstlendiği ‘Özgürüz’ isimi haber portalı, henüz yayına başlamadan erişime engellendi.

Portalın yayın yönetmeni Can Dündar, siteye erişim engeli getirilmesi kararını “Hah. Ben de yasak nerde kaldı diyordum. Basılmamış kitabı yasaklayan, başlamamış siteyi de kapattı.. sanıyor. Göreceğiz. Yarın ola hayrola” ifadeleriyle duyurdu. Siteye şu an Türkiye üzerinden VPN’siz girilemiyor. Türkçe ve Almanca yayın yapacak MİT TIR’ları davası nedeniyle yargılanan ve hakkında yakalama emri bulunan gazeteci Dündar geçen yılın haziran ayından beri Almanya’da yaşıyor. Dündar ve ‘Özgürüz’ ekibi, yayın tarihi olarak Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümünü (24 Ocak) seçti. Sadece internet üzerinden yayıp yapacak haber sitesi, hem Almanca hem de Türkçe dillerinde okuyucuyla buluşacak. ‘Özgürüz’ haber sitesi, Correctiv adlı araştırma merkeziyle işbirliği içinde yayın yapacak.

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