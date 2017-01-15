Çanakkale'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kaydedilen 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 01.38'de, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. 6.2 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı Çanakkale il genelinde hissedildi. Depremden önce ve sonra büyüklükleri 2.1 ile 3.3 olarak belirlenen çok sayıda öncü ve artçı deprem de kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise aynı depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.17 kilometre olarak açıkladı.