"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Çanakkale'de yürütülen soruşturma kapsamında 26 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı

03 Temmuz 2018, Salı 10:14
Çanakkale'de yürütülen soruşturma kapsamında 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç 26 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Gülen'in Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan  yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucunda 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç edilen 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ekipler karar doğrultusunda 2 albay, birer yarbay ve binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen ile 3 teğmenin yakalanması için operasyon başlattı.

 

AA

Etiketler: asker, KKK, yarbay, albay, soruşturma, gözaltı
Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Haziran ayında enflasyon arttı

    AKP sözcüsü Ünal'dan yerel seçim ve basın özgürlüğü açıklaması

    Ekonomist Daron Acemoğlu: Ekonomide hızlı bir iyileşme mümkün değil

    Filistin'in bağımsızlığı İsrail'in adaletsiz uygulamalarıyla zedeleniyor

    Medya nereye gidiyor?

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım

    İnancımız bunu gerektiriyor

    Soma davası için son çağrı

    İhracat da ithalat da azaldı

    Yeni sistem öğrencileri zorladı

    Ermenistan: Türk-Ermeni ilişkilerinde herhangi bir gelişme beklenmiyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidim olmadı

    Belçika geriden gelerek çeyrek finale adını yazdırdı

    Suudi Arabistan'dan İsrail'e 'Gazze' uyarısı

    Mazbatasını alan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan önemli açıklamalar

    ABD vatandaşı emekli asker Müslüman oldu

    UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı

    Muharrem İnce 24 Haziran akşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu

    Almanya hükümetindeki 'göçmen' çatlağı büyüyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranmak yaramıyor
    Risale-i Nur'dan

    Gazeteler, vazifelerini hakkıyla yapmalı
    Genel

    O'nu bulan her şeyi bulur
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’yı görünür kılmak
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 1
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlar
    Genel

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşanmış hayat hikâyesi
    Cevher İLHAN

    Kandil ne oldu?
    Genel

    27 Mayıs’ta ihraç edilmişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.