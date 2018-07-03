Çanakkale'de yürütülen soruşturma kapsamında 26 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı

Çanakkale'de yürütülen soruşturma kapsamında 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç 26 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Gülen'in Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma sonucunda 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç edilen 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler karar doğrultusunda 2 albay, birer yarbay ve binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen ile 3 teğmenin yakalanması için operasyon başlattı. AA

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