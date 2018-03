Çanakkale ruhu devam etsin...

Bir millet olmanın, zulme, işgale başkaldırının sembolü olan Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde, zor bir sürecin içinden geçen ülkemizin birliğini zedeleyeceği, kutuplaştırıcı söylem ve uygulamalardan uzak durulması isteniyor.

ÇANAKKALE RUHU’NA MUHTACIZ

Anadolu başta olmak üzere, İslâm coğrafyasının hemen her köşesinden gelen milyonların Çanakkale’yi zulme, işgale karşı geçilmez kılan o ortak inanç ve ruha, her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu belirtiliyor. Bu ruhun birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz şu günlerde, siyasî ve toplumsal olaylarda kutuplaştırıcı, ötekileştirici söylem ve eylemlerle incitilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

NUR TALEBELERİ ASAYİŞİN MUHAFIZLARIDIR

“Risale-i Nur ve şakirdleri, iman-ı tahkikî kuvvetiyle bu vatanın her tarafında emniyeti ve asayişi temine çalışıyor” diyen Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek panelleri, son zamanlarda bazı işgüzar yöneticilerin çeşitli bahaneleri ileri sürerek engellemeye çalışmasının da “Çanakkale Ruhu”nu rencide ettiğine dikkat çekiliyor ve bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesi isteniyor.

Merhum Mehmed Akif’in, “Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı, / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı” beytiyle ifade ettiği idealini tahakkuk ettirmek Bediüzzaman’a müyesser olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy ve Bediüzzaman Said Nursî

İstiklal Marşı’nın yazarı olmasından dolayı “Milli Şairimiz” olarak tanıdığımız Mehmet Akif, İstanbul başta olmak üzere, vatanın dört bir yanının işgal edildiği bir zamanda yazdığı şiirleriyle ümitsizliğe yer olmadığını haykırdı. Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye’de Bediüzzaman Hazretleri ve diğer ünlü din alimleriyle beraber çalıştı. İstiklal Savaşı boyunca insanlarımızı heyecana getiren yazı, şiir ve hutbeleriyle önemli katkılarda bulundu. Hayatı boyunca izzet ve şerefinden ödün vermeyerek örnek bir hayat yaşadı.

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından hazırlanan araştırma yazısını okumak için tıklayınız:

Akif, İstiklal Marşı ve Devlet

“İstiklâl Marşı, şiir kalitesi ve söyleyiş güzelliği bakımından yeryüzündeki millî marşların hiçbirisiyle ölçülemeyecek kadar üstün ve derin mânâlı bir şiirdir. Bu marş, büyük bir milleti asırlarca ayakta tutacak kadar sağlam bir dinî ve millî inanış âbidesidir.”

Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Yazarı İslam Yaşar'ın kaleme aldığı ''Akif, İstiklal Marşı ve Devlet'' başlıklı yazının tamamını okumak için tıklayınız:

