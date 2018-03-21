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21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Çanakkale’yi görmemiş birisine kız vermem'

21 Mart 2018, Çarşamba
İzmir İl MillÎ Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Çanakkale’yi görmemiş, bu mücadeleyi içine iyi sindirmemiş birisine kız verilmez” dedi.

İZMİR İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çanakkale şehitlerini anma programında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bir kızı olduğunu ve bir gün birisi onu istemeye geldiğinde soracağı ilk sorunun “Çanakkale’yi gördün mü?” olacağını belirterek, “Çanakkale’yi görmemiş, bu mücadeleyi içine iyi sindirmemiş birisine kız verilmez” dedi. Yahşi, bu öğrencilerle birlikte ülkenin çok daha güzel yerlerde olacağını belirterek, şöyle dedi: “Buna yürekten inanıyoruz, çünkü bunu hazmetmiş bir gençliği görüyoruz. Çanakkale’yi bir öğretmen olarak her yıl andığımızda şahsî olarak bir cümle kurmak isterim. O da şudur: Çanakkale’yi görmeyen var mı? Çanakkale’ye gidip bu mahşeri izlemeyen var mı? Çanakkale’deki bu kavganın nasıl cereyan ettiğini görmeyen var mı? Hep kendime şu sözü verdim: Bir kızım var ve bir gün birisi istemeye geldiğinde soracağım ilk soru, ‘Çanakkale’yi gördün mü?’ olacak. ‘Çanakkale’deki mücadeleyi gördün mü?’ Çanakkale’yi görmemiş, bu mücadeleyi içine iyi sindirmemiş birisine kız verilmez. Çanakkale, en büyük mirasımızdır. Bizi vatan yapan en büyük değerimizdir diye düşünüyorum. 850 bin öğrencimizin zihinlerine, gönüllerine Çanakkale’yi nakşedeceğiz. Nasıl bir tarihle, mücadele ile gelindiğini inşallah İzmir’in çocukları görecek.”

DHA

Etiketler: izmir, çanakkale
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