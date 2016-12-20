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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Çankaya Belediyesi'nden suikast açıklaması

20 Aralık 2016, Salı 13:36
Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Menfur saldırının gerçekleştiği sergi salonuna Büyükelçi Andrey Karlov’un adı verilecektir" denildi

Çankaya Belediyesi, Rus diplomat Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, güvenlik önlemlerine dikkat çekilirken, "5 özel güvenlik görevlisi, giriş dahil her katta kameralar ve x-ray cihazları ile sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Menfur saldırının yapıldığı gün; saldırganın özel güvenlik görevlisi tarafından x-raydan geçmediği için uyarıldığı, bunun üzerine saldırganın resmi polis kimliğini göstererek içeri girdiği tespit edilmiştir" denildi. 

Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çankaya Belediyesinin Çağdaş Sanatlar Merkezinde, 19 Aralık 2016 Pazartesi günü Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” fotoğraf sergisinin açılışında Büyükelçi Andrey Karlov, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, ailesi ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz.

1994 yılından bu yana Başkente hizmet veren Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), büyükelçilikler başta olmak üzere birçok kültür-sanat etkinliği için tercih edilen bir kültür sanat merkezidir. Adı geçen sergide olduğu gibi büyükelçilere, derneklere, vakıflara tahsis edilmektedir.

ÇSM, 5 özel güvenlik görevlisi, giriş dahil her katta kameralar ve x-ray cihazları ile sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Menfur saldırının yapıldığı gün; saldırganın özel güvenlik görevlisi tarafından x-raydan geçmediği için uyarıldığı, bunun üzerine saldırganın resmi polis kimliğini göstererek içeri girdiği tespit edilmiştir.

Çankaya Belediyesi, olayla ilgili olarak emniyet teşkilatına her türlü kolaylığı sağlamıştır. ÇSM’nin bütün kamera kayıtları emniyet yetkililerine teslim edilmiştir.

Menfur saldırının gerçekleştiği sergi salonuna Büyükelçi Andrey Karlov’un adı verilecektir. Bu korkunç saldırıyı tekrar kınıyor, ailesinin ve Rus halkının acısını paylaşıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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