Çankaya İlkokulunda sandığa gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Eşi Şule Akar ile Çankaya İlkokuluna gelen Akar, 1157 numaralı sandıkta oy verdi. Oyunu kullanmasının ardından "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Orgeneral Akar, kısa süre eşinin oy vermesini bekledi. Akar çifti, daha sonra okuldan ayrıldı. Akar'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile diğer kuvvet komutanları da aynı okulda oy kullandı. AA

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