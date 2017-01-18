Canlı bomba kuryesi sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale sınırında Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat taşıyan kuryesi Abud Mahho, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorgulanan DEAŞ'lının sınır hattında gösterdiği yerde ise çuvalla toprağa gömülü mühimmat ele geçti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin PYD denetimindeki Talebyad kentinden yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi Abud Mahho'yu gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriye uyruklu örgüt üyesi Abud Mahho, terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi olduğunu, silah ve mühimmat gibi malzeme aktarımını yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine hareket geçen polis, teröristin sınırı geçtiği sırada çuvalla toprak altına gizlediği canlı bomba eyleminde kullanılan yeleğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerinin yerini gösterdi. Gösterilen yerde yapılan kazıda çuval içerisinde 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatın yapılan incelemesinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiği saptandı. Gözaltındaki DEAŞ terör örgütü üyesinin sorgulaması devam ediyor. DHA

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.