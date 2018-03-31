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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Canlı yayın: Bursa, Bediüzzaman'ı ağırlıyor...

31 Mart 2018, Cumartesi 20:09
Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 58. yılı dolayısıyla düzenlenen bir panelle Bursa’da yâd ediliyor.

 

 

Bediüzzaman Said Nursî, vefatının 58. yılı dolayısıyla 23-30 Mart arasında düzenlenen Bediüzzaman Haftası kapsamında, Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı” konulu panel ve etkinliklerle, yoğun katılım ve heyecanla yâd ediliyor.

Bursa'da düzenlenen panele de, çevre il ve ilçelerin katılımıyla yoğun bir ilgi gözlemleniyor.

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 58. yılı dolayısıyla bütün Türkiye’de 23-30 Mart arasında Bediüzzaman Haftası kapsamında çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Gazetesi’nin tertip ettiği Bediüzzaman Kongresi ve paneli İstanbul'da 25 Mart’ta yapılmıştı.

Bediüzzaman Haftası faaliyetleri, bu defa Bursa’da yapılacak “Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı” konulu panelle devam ediyor.

Moderatörlüğünü Gazetemiz Yazarlarından Rifat Okyay'ın yaptığı, Bursa Yeni Asya Derneği'nde bu akşam gerçekleştirilen panelde Gazetemiz Yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Hüseyin Uzun, İlahiyatçı- Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Kaya ve Doç. Dr. Ömer Ergün konuşmacı olarak yer alıyor.

Bursa Yeni Asya Derneği'nde bu akşam gerçekleştirilen etkinliğimiz 31 Mart Cumartesi günü saat 20:00’da başladı.

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Bu mesajlar bütün insanlığa

Ayrıştırıcı değil, kucaklayıcı dil

Bediüzzaman yine buluşturdu

Barış, hürriyet ve adaletle mümkün

Bediüzzaman'ı anmak için toplandılar: Panelimize coşkulu katılım...

Etiketler: bediüüzzman, panel, bursa
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