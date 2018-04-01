​Bursa Yeni Asya Derneği, Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya’nın düzenlediği, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri başta olmak üzere bütün Mü’minler için okutulan Mevlid, bugün Bursa Ulu Cami’de saat 12.00’de başladı.

Çevre il ve ilçelerden yoğun bir katılımın beklendiği geleneksel hale gelen Bediüzzaman Mevlidimize ziyaretçiler gelmeye devam ediyor... Canlı Yayın: Bursa Bediüzzaman Mevlidi https://t.co/MoySOewOUZ — Yeni Asya Gazetesi (@yeniasya) 1 Nisan 2018 Katlımcılarla yapılan röportajlar ve mevlidden kareler: Tıklayınız: Geçen sene gerçekleştirilen Bursa Bediüzzaman Mevlidinden fotoğraflar AA

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