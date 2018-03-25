Canlı yayın: 'Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği' paneli...

Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 58. yıldönümü dolayısıyla yapılan ve gelenekleşen 13. Risale-i Nur Kogresi bu yıl da masa çalışmaları ve panel organizasyonuyla devam ediyor...

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