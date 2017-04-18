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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Canpolat'tan flaş açıklama: ''İstanbul'da 'hayır' oranı yüzde 52.20''

18 Nisan 2017, Salı 14:50
CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat," İlçelerden ıslak imzayla aldıklarımızı tutanaklara göre "Hayır" oy oranı yüzde 52.20" dedi. Canpolat, "36 ilçede 1900 itiraz yaptık. İtiraz gerekcelerimiz; eksik oy pusulası, YSK'dan gönderilen mühürlü pusulaların eksik olmasından" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul'da 200 bin civarında oya itiraz ettiklerini ve 15 ilçede seçimin iptali için ilçe seçim kurullarına başvuru yaptıklarını söyledi. Canpolat, kendilerine iletilen ıslak imzalı tutanaklara göre İstanbul'daki "Hayır" oylarının oranının yüzde 52.20 olduğunu da öne sürdü.

TOPLAM 1900 İTİRAZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubunda konuşan Cemal Canpolat, İstanbul'da seçime katılım oranının yüzde 88.7 olduğunu belirterek, " 36 ilçede 1900 itiraz yaptık. İtiraz gerekcelerimiz; eksik oy pusulası, YSK'dan gönderilen mühürlü pusulaların eksik olmasından. Aşağı yukarı İstanbul'un bütün ilçelerinde bu eksikliği gördük" dedi. Canpolat bu eksiklerin sandık başına bazı ilçelerde 30, bazı ilçelerde 50, bazı ilçelerde 70 bulduğunu söyledi. Canpolat, bu eksikleri tutanaklarla tespit ettiklerini sözlerine ekledi. YSK tarafından eksik oy pusulası gönderilmesinin Türkiye ve İstanbul'da bir ilk olduğunu söyleyen Canpolat, "Birçok sandıkta, seçim bittikten sonra oy pusulalarının gelmediğini de tutanaklarla tespit ettik"dedi.

EVET MÜHRÜ DE KULLANILDI

İstanbul'da bazı sandıklarda tercih mührü dışında mühür kullanıldığını da ileri süren Canpolat, "Bu da bir ilktir İstanbul'da ve Türkiye'de. YSK'nın tercih mührü bir tanedir. Ayrıcı 'Evet' mührünün olduğunu da sandık sorumlusu arkadaşlarımız tespitlerini yaptı, bunlara da itiraz etti" diye konuştu. 

TUTANAKLARLA TESPİT ETTİK

Canpolat, İstanbul'da bazı sandıklarda mükerrer oy kullanıldığını da öne sürdü.

Cemal Canpolat, YSK tarafından mühürlenmeyen oyların da tespitini yaptıklarını söyledi. Hukuk kuralları içerisinde yapılması gerekenleri yaptıklarını açıklayan Canpolat," YSK tarafından her türlü şaibeye açık bir şekilde seçimin yapıldığını tutanaklarla tespit ettik "dedi. Canpolat, 36 ilçede ilçe başkanlarının ilçe seçim kurullarına başvuru yaptıkları bilgisini de verdi.

YOLSUZLUKLARI TESPİT ETTİK

İstanbul'da bütün sandıkların ıslak imzalı tutanaklarını aldıklarını ve İstanbul'daki seçmenin iradesine sahip çıktıklarını söyleyen CHP İl Başkanı Cemal Canpolat,"İstanbul'daki tüm yolsuzlukları tespit ettik. İstanbulluların oylarının tamamına sahip çıktığımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi. 

YÜZDE 52.20 HAYIR

İlçelerden ıslak imzayla aldıkları tutanakları göre "Hayır" oy oranının yüzde 52.20 olduğunu öne süren CHP İl Başkanı Canpolat," Bunlar ıslak imzayla elimizde var. Yaklaşık şuana kadar İstanbul'da iptal edilen oy oranı 138 bindi. Bunun bir kısmı kabul edildi, bizim lehimize işlendi. Hala o itirazlar devam ediyor. Çünkü itiraz süresi 3 gündür. 3 gün sonra bunların detayını almış olacağız" dedi.

15 İLÇEDE İPTAL BAŞVURUSU

Yaklaşık 1900 sandığa itiraz ettiklerini söyleyen Canpolat, bu sandıkların büyük bir kısmında mühürsüz oyun kullanıldığını belirtti. Canpolat 15 ilçede seçimin iptali için başvuru yaptıklarını da söyledi. Canpolat, " Biz bazı ilçelerde seçimin iptaliyle ilgili başvurduk. Sultanbeyli gibi yerlerde, Bağcılar gibi yerlerde, birkaç ilçemizde seçimin iptaliyle ilgili başvuru yaptık"dedi. 

İTİRAZ EDİLEN OY 200 BİNİ BULUYOR.

Canpolat sorular üzerine itiraz ettikleri oy sayısının mükerrer oylarla birlikte 200 bini bulduğunu söyledi.

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DHA

Etiketler: istanbul, referandum
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