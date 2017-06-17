Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine teslim olan ve adliyeye sevk edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile Gülen Hareketinin iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı.

Gülen Hareketinin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine teslim olan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Çapkın hakkındaki karar yüzüne okundu. Çapkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen Hareketinin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu, 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Çapkın, dün akşam saatlerinde avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olmuştu. *** Kavurmacı da tutuklandı Gülen Hareketinin iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kavurmacı hakkındaki karar yüzüne okundu. Kavurmacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Gülen Hareketinin iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine, dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Kavurmacı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. AA

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