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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Çare siyasi çözüm

08 Şubat 2019, Cuma 00:53
ABD ile IŞİD Karşıtı Koalisyon’un bazı üyeleri, Suriye’deki savaşa askerî bir çözüm olmadığına dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler üzerinden siyasî çözüm çabalarına destek vereceklerini açıkladılar.

WASHİNGTON’DA AÇIKLANDI

ABD, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Washington’da düzenlenen IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından ortak bir açıklama yayımladı.

DİPLOMASİ DEVREYE GİRSİN

Suriye’deki savaşın askerî bir çözümünün olmadığına işaret edilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin kararı ve diplomasî ve uluslar arası kararlar doğrultusunda BM çabalarına destek verileceği belirtildi.

TUTARLI SİYASî ÇÖZÜM

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Askerî bir çözüm aramak isteyenlerin yalnızca bölgedeki gerilimi tırmandıracağına en güçlü şekilde inanıyoruz. BMGK’nın kararıyla tutarlı bir siyasî çözüm bulma konusunda kararlıyız.”

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Çare, siyasî çözüm

Suriye’deki savaşa askerÎ bir çözüm olmadığını vurgulayan ABD ile IŞİD Karşıtı Koalisyon’un bazı üyeleri, BM üzerinden siyasÎ çözüm çabalarına destek vereceklerini açıkladı.

ABD ile IŞİD Karşıtı Koalisyon’un bazı üyeleri, Suriye’deki savaşa askerî bir çözüm olmadığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden siyasî çözüm çabalarına destek vereceklerini açıkladı. ABD, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Washington’da düzenlenen IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından ortak bir açıklama yayımladı. Suriye’deki savaşın askerî bir çözümünün olmadığına işaret edilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 numaralı kararı ve diplomasi ve uluslar arası kararlar doğrultusunda BM çabalarına destek verileceği belirtildi.

Bütün taraflara savaşı bitirme çağrısı yapıldı 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ya da askerî bir çözüm aramak isteyenlerin yalnızca bölgedeki gerilimi tırmandıracağı ve çatışma riskini arttıracağına en güçlü şekilde inanıyoruz. Çabalarımızı devam ettirmeye ve BMGK’nin 2254 numaralı kararıyla tutarlı bir siyasî çözüm bulma konusunda kararlıyız.” Ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in çabalarına da destek verildiği kaydedilen açıklamada, Suriye’deki bütün taraflara savaşı bitirme çağrısı yapıldı. Öte yandan, IŞİD Karşıtı Koalisyon’un 79 ülke temsilcisi toplantıların ardından aile fotoğrafı çektirdi.

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Çekilmeye takoz 

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ve Afganistan’daki askerleri hızlıca çekmesine karşı çıkan maddeyi de ihtiva eden bir yasa tasarısını onayladı. Senato, ABD’nin yeni Ortadoğu politikasını belirleyecek yasa tasarısını 23’e karşı 77 oy ile kabul etti. Tasarıya her iki partiden de senatörler destek verdi. Söz konusu tasarıya eklenen yeni bir madde ile Trump, Suriye ve Afganistan’daki ABD varlığını sürdürmeye ve buradaki askerleri geri çekmemeye dâvet ediliyor. “Ortadoğu’da Amerika’nın Güvenliğini Güçlendirme” adı verilen tasarı, Kongrenin geçen döneminde üzerinde çalışılan ve iki partinin de destek verdiği 4 yasa tasarısının birleşmesinden oluşuyor. Bu yasalardan ikisi, ABD’nin İsrail ve Ürdün ile bağlarının güçlendirilmesini içeriyor. Üçüncü tasarı İsrail’e karşı boykot, tecrit ve yaptırım hareketlerinin zayıflatılmasını, dördüncü tasarı ise Suriye’de Esad rejimine ek yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

AA

Etiketler: suriye, iç savaş
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