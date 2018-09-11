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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Çavuşoğlu'ndan ''İdlib'de saldırılar dursun'' çağrısı

11 Eylül 2018, Salı 16:35
Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Teklifimiz açık. İdlib'deki saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki durumun herkesi ilgilendirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bu konuda aynı fikirde olan ülkelerle çalıştıklarını söyledi.

"Teklifimiz açık. İdlib'deki saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Suriye'de en iyi çözüm olan 'siyasi çözüme' ulaşmada ciddi bir ilerleme kaydedemesek de rejim ve onun destekçileri askeri çözüme inanıyor. Her ne kadar Astana ve Soçi'de ciddi çaba harcadıysak da, Tahran'da katliamı önlemek için bir araya geldiysek de rejimin saldırıları devam ediyor."

'SURİYE'DE TÜM PARTNERLERLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'

"Neden bu kadar çok sivili, binlerce kadın ve çocuğu öldürmek gerekiyor?" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, bu konuda birlikte bir adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Rusya, İran, ABD, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Suriye'de tüm partnerlerle çalışmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Türkiye olarak Suriye'deki durumun sona ermesi ve barışçıl bir çözümün bulunması için başta Rusya ve İran olmak üzere herkesle ikili ve üçlü olarak çalıştıklarını söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ama masum insanları, kadınları ve çocukları öldürmek (Suriye'nin) toprak bütünlüğünü sağlamanın yöntemi değil" dedi.

Çavuşoğlu, "Herkese Suriye'de rejimin saldırganlığına karşı seslerini yükseltmeleri ve barışçıl bir çözüm bulma çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, İdlib
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