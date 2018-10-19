Çavuşoğlu: Türkiye kimseye ses kaydı vermedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yoğun bir program çerçevesinde Tiran ziyaretini sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, bundan sonra daha düzenli bir şekilde Arnavutluk'u ziyaret edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, Türkiye'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ses kaydı verdiği iddialarını reddetti.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin şeffaf bir soruşturma yürütüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "(Kaşıkçı olayı) Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil." diye konuştu.