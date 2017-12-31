Celal Yalçın dualarla

Yazı ve şiirleriyle tanıdığımız, hayatını Risale-i Nur hizmeti ile geçiren Celal Yalçın ağabey Cumartesi akşamı Malatya, Yeşiltepe Fatih mahallesindeki evinde Hakkın rahmetine kavuştu.

Celal ağabey bugün Malatya'da kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. 87 yaşında vefat eden Yalçın, uzun yıllar Yeni Asya'nın Malatya Temsilciliğini de yapmıştı. Malatya’daki İslami eser ve kitap yayınları üzerine açılan ilk kitapevlerinden Elif Kitap Evinin de sahibi olan sahaf Celal Yalçın'ın cenazesine kalabalık bir cemaat katıldı. Çevre il ve ilçelerden cemaatin de katıldığı cenaze namazından sonra vasiyeti üzerine mezarı başında "20. mektup"tan bir bölüm okunarak dualar edildi.

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