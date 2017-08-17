Tahliye edildikleri 31 Mart gecesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın başlattığı soruşturma kapsamında tekrar tutuklanan gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla Taş’ın aralarında bulunduğu 13 kişi haklarındaki yeni dâvâ kapsamında savunma yapmaya devam ediyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan 12 gazeteci ve 1 tutuksuz gazeteci katıldı. Duruşmada savunma yapan gazeteci Murat Aksoy, iddianamede kendine yöneltilen suçlamalardan birinin Bülent Arınç’ın danışmanı ile telefon görüşmesi olduğunu söyledi. Aksoy, “Yalçın Akdoğan ile 153, Cem Küçük ile 98 kez görüştüm, bunlar da mı suç?” dedi.

Tank, helikopter mi kullandım

Aksoy savunmasında, 31 Mart’ta tahliye edildiği duruşmayı hatırlatarak, “Oysa 7 aydır tutukluydum. Hakkımda yargılandığım dâvâ dışında hiçbir soruşturma olmadı. Hiçbir savcı beni ifadeye çağırmadı. Ne olduysa 31 Mart 2017’de tahliye olunca oldu. Açıkçası savcı o gün tahliyemi isteyerek bana iyilik değil, istemeden kötülük yapmıştı” dedi. Aksoy, kendine yöneltilen darbe suçlamasına ilişkin ise, “Elime silâh mı aldım? Birine emir mi verdim, birinden emir mi aldım? Tank mı kullandım, F16 mı, helikopter mi kullandım” diye sordu.