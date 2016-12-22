Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

Çeşitli dini cemaatlerin önde gelenleri tarafından özellikle pazar günleri yapılan sohbet toplantılarının iptal edildiği duyuruldu. Kararın gerekçesi açıklanmazken, bazı cemaatler sohbetlerinin internet üzerinden yapılacağını bildirildi.

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Mahmut Ünlü ve Sosyal Doku Vakfı'ndan Nurettin Yıldız Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, sohbet programlarına bir süre ara verdiklerini duyurdu. Toplantıların neden iptal edildiği üzerine ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Sohbet iptalleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Furkan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Resul Doğaner Twitter'dan yaptığı açıklamada, iptallerin nedenini sordu. Doğaner mesajında, 'Bazı hocalar açıklama yapmış. Sobetleri durdurma kararı almışlar. Neler oluyor? Bunun anlamı nedir?' dedi.