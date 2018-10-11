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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cemal Kaşıkçı için bekliyorlar

11 Ekim 2018, Perşembe 11:50
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

'Magnitsky Yasası' kapsamında soruşturulsun talebi

"Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi''

Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan, Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrili Levent'teki başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı basın mensuplarının bekleyişi de devam ediyor.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

AA

Etiketler: cemal kaşıkçı, başkonsolosluk
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