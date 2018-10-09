Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni gelişme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, konsolosluktaki adli işlemler için bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

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