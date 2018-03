Cennetten gelen bir duygu

“Maddî ve manevî her şeyde yardımın ve içtimaın büyük kuvvet ve tesiri vardır. Evet, in’ikâs sırrıyla, üç şeyin hüsnü içtima ederse beş olur, beş içtima ederse on olur, on içtima ederse kırk olur. Çünkü, her şeyde bir nevi in’ikâs ve bir nevi temessül vardır.” (İşârâtü’l-İ’caz)

Cem olmaktaki güzellikleri Üstad Hazretleri’nin bu sözleriyle açıkladı geçen haftalarda İzmir’den Kayseri’ye gelen Nurbanu Şen Ablamız. Nurbanu Şen, cem olmanın sırlarını, kardeşliğe yapılan yatırımların hizmete olumlu yansıdığını, güzel kardeşliklerin güzel kardeşleri çekim gücünü anlatırken bunun canlı, güzel bir örneğini karşısındaki yaklaşık 100 şefkat kahramanına bakarak görebiliyordu. Malatya’dan, Nevşehir’den, Ankara’dan, Çorum’dan, Sivas’tan ve Kayseri’nin çeşitli semtlerinden cem olmanın, uhuvvetin ve muhabbetin güzelliğini tatmaya ve yaymaya gelen onlarca hanım ve kardeşler... İki günlük bir kamp havasında geçen programda medresemiz, gönüllerin sığdığı yere gövdelerin de sığdığına şahitlik etti yeniden. Hasan Şen ve Nurbanu Şen’e buna vesile oldukları için duâcıyız. İnsan hiç bitmesin istiyor kardeşlerine, kardeşliğe yatırım yaptığı dakikalar, saatler, günler. Kardeşlerle olan her cem olmakta Üstadımızın şu sözleri hatıra geliyor: “Sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki, ‘Bir hakikat var, hiçbir şeye feda edilmez, ehl-i dalâlete başını eğmez, mağlûp olmaz.’ diye kuvve-i maneviyesi kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahate iltihaktan kurtulur.” (Şuâlar) Evet, bizim hiçbir şeye değişmeyeceğimiz, hiçbir şeye feda etmeyeceğimiz ve biiznillah hiçbir şekilde mağlûp edilemeyen zincir-i nuranî, uhuvvet, tesanüd, muhabbet gibi hakikatlerimiz var. Bu hakikatler vesilesiyledir ki biz yine kendimizi İstanbul’a uçak bileti alırken bulduk. Risale-i Nur Kongresi’nin tarihi belli olur olmaz, bütün planlarımızı kongreye göre ayarladık ve biletlerimizi aldık. Onlarca misafir ağırlamanın hemen üzerine o atmosferi hiç kaybetmeden İstanbul’a gidip oradaki kardeşlerle de cem olmak fikri daha bir heyecan veriyordu. Mana âleminde çoktan cem olmuştuk belki de, fakat maddeten de cem olmak, kardeşlerimizle kucaklaşmak, bir araya gelmenin verdiği mutluluğu birbirimizin gözlerinin içine bakarak görmek, hissetmek istiyorduk. Bir haftalık İstanbul ziyaretimizi planlamış, son günümüzü de Risale-i Nur Kongresi ile taçlandıracaktık. Cem olmanın esas sırrını kongrede yaşayacaktık. Bir iki gün gezip gördüğümüz yerler bizim olsun, size İstanbul’daki manevî havayı, hissiyatlarımızı anlatalım: “Sanma ey İstanbul, sanma sana bu sevdamız. Sanma ki sana bu kavuşma heyecanımız. Senin içinde öyle bir bina var ki... Dâvâ adamlarının nurlandırdığı bir bina... Kıymetli ağabey ve ablalarımızın hizmetlere koşturduğu bu binanın kokusu başka, havası başka, verdiği huzur bambaşka. Adlarını bilmeden duâlarda buluştuğumuz nice ahiret kardeşlerimizin temsili o bina.” Bu duygularla başladı bir günlük mesaimiz. Bir günlüğüne de olsa o binanın daimî çalışanları gibiydik. Gazetemizin ve dergilerimizin değerli çalışanlarıyla görüştük, konuştuk saat bir olana, manşet toplantısına kadar. Rutin haberlerin, başlıkların konuşulmasını beklerken “Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır.” diyen Üstadımız 23 Mart özel sayısının ilk sayfasıyla karşıladı bizi. Özel tasarım sayfayı ilk görenlerden olmak heyecanımızı sürûra çevirdi. Gün sonunda paydos ettiğimiz zaman aile sıcaklığını bütün hücrelerimizde hissederek ayrıldık gazeteden. Sürünmeye meftun ediyorsun ey aziz davamız! Panelden bir önceki gün… Cumartesi günü… Hanımların Bediüzzaman’ı anma programına dahil olduk. Kan bağı olmadan nasıl bu kadar sevilir, nasıl bu kadar sıcak hissedilir; her kucaklaştığımız, her dâvâ yoldaşımız bunları hissettirdi bizlere. O sıcaklık, o sevgi Cennetten gelen bir duyguydu sanki. Bu program, Bediüzzaman’ın yine buluşturacağı kongreden önce küçük bir fragman yaşattı adeta. İstanbul’da son günümüz. Ve belki İstanbulumuzun en mutlu günü. Hislerimize kelimelerin kifayetsiz kaldığı panel günü... Vefatıyla da hizmet eden Üstadımız cem olmanın sırlarını, kardeşliği yaşattı; yüreği Nurlar’la, iman, Kur’ân dâvâsıyla atanları buluşturarak. Salona adım attığımız an güvendeydik, denizin huzur kısmındaydık. Kulaçlarımızın ardına bırakmıştık dünya dalgalarını. Hakkın yanındaydık, Allah’ın inayeti altındaydık. Salonu dolduran bir avuç insan, o bir avuç insan hakikî imanı elde edip kâinata meydan okuyan Üstadın talebeleri, Yeni Asya’nın metanetli, sadık neferleri. Hani Üstadımız demiş ya “Neye hizmet ettiğinizi bilseydiniz sürünerek dahi gelirdiniz.” Gerçekten de öyle. Dört bir yandan bir günlüğüne saatlerce, kilometrelerce yolu kim gelebilir? Kim bundan memnun olabilir? Bizim dâvâ kardeşlerimizden başka. Sürünmeye meftun ediyorsun ey aziz dâvâmız! Sadakte dedirtiyorsun ey aziz Üstadımız! Beyzanur Güney - Büşra Nur Erciyes - Lütfiye Kef

