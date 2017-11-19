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19 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

'Cep herkülü'ne Yunan rakibinden duygusal veda

19 Kasım 2017, Pazar 13:21
Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. En büyük rakibi Yunan Leonidis, Naim Süleymanoğlu'na tabutunu öperek veda etti.

28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Naim Süleymanoğlu, burada öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek. Tören öncesi Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi.

YUNAN LEONİDİS NAİM'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMAYA GELDİ

Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine özel davetle en büyük rakibi Yunan Leonidis de geldi. Yunan halterciye, İstanbul'da Dünya Şampiyonu Milli haltercilerimiz Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti.

SÜLEYMANOĞLU'NA TABUTUNU ÖPEREK VEDA ETTİ

Cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Yunan rakibi Leonidis, Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ünlü halterciye veda etti.

50 Yaşında hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Süleymanoğlu'nun rakibi olan Yunan halterci Leonidis de cenazeye katılan isimler arasındaydı.Eskiden Süleymanoğlu'un en önemli rakibi olan Leonidis Fatih Camii'nde Süleymanoğlu'nun tabutunun yanına geldi. Tabutun başında bir süre bekleyen Leonidis, ardından Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona veda etti.Bu sırada duygusal anlar yaşandı.Yunan sporcu cenaze töreni öncesi şunları söyledi…

"GEÇTİĞİMİZ YÜZYILIN EN BÜYÜK ATLETİYDİ"

'Öncelikle bana burada olma fırsatını veren Türkiye Halter Federasyonu'na teşekkür ediyorum. O benim rakibim değil, dostumdu. Bu sadece benim ve arkadaşları için değil. Halter ailesi ve bütün atleizm ailesi için çok üzücü birgün. Naim Süleymanoğlu geçtiğimiz yüzyılın en büyük atletiydi. Bu kayıp herkes için çok üzücü.'

'O BENİ DAHA İYİ BİR ATLET YAPTI"

'Naim, ağırlık kaldırma kariyerime başladığımda benim için efsaneydi. Onunla karşılaştığım ve ona yakın olduğum için çok şanslıyım. O beni daha iyi bir atlet yaptı. Çünkü o benim için ve ağırlık kaldırma camiasındaki herkes için çok yüksek bir hedefti. Ama inanıyorum ki hiç kimse onun gibi olamaz. Çünkü o mükemmel bir atletti.'

'SON GÖRÜŞMEMİZDE ONA TAVSİYELERDE BULUNDUM"

'Onunla son görüşmem 2012'de Antalya'da oldu. Avrupa Halter Şampiyonası'nda karşılaştık. Bütün Türk arkadaşlarım da oradaydı. Halil Mutlu ve Sunay Bulut'la birlikte oturup konuştuk. O zaman onun son sorunlarıyla ilgili konuştuk. Çünkü sağlık sorunları vardı. Oturduğumuzda ona bir dostu olarak hayatı ve neler yapabileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundum. Hayatı ve kilosuyla ilgili tavsiyeler verdim. Herşeye sahipsin, insanlar seni seviyor, paran var dedim. Bu dostça bir konuşmaydı. Onunla ilgili daha sonra her karşılaştığımda arkadaşlarıma her Naim'in nasıl olduğunu sorduğumda hiç iyi haberler almıyordum. Bu benim Naim'le ilgili son konuşmamdı.'

'CENAZEYE GELMEK İSTİYORUM AMA EKONOMİK OLARAK İYİ DEĞİLİM' DEMİŞTİ

Leonidis, "Aslında gelmek istiyorum. Ekonomik olarak pek iyi durumda değilim. Bu yüzden bireysel gelmem oldukça zor. Ancak Türkiye'de yetkili makamlardan bir davet, kolaylık olursa katılmayı çok isterim. Orada olup Naim'e son kez veda etmek istiyorum." demişti.

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