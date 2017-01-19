''Çevik Kuvvet'in işgali'' ile ilgili iddianame tamamlandı

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştığı gerekçesiyle 17'si tutuklu, 58 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

AA

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