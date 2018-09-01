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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Foça'daki olaya ilişkin açıklama

01 Eylül 2018, Cumartesi 14:12
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'in Foça ilçesindeki akaryakıt sızıntısına ilişkin, "Konu kontrol altına alınmış durumda. 80 kişi sahada çalışıyor. Denizde kirliliğin giderilmesi için de çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak için geldiği Muğla'da ilk olarak Valiliği ziyaret etti. 

Vali Esengül Civelek tarafından karşılanan Kurum, 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın yüzde 29'unun Özel Çevre Koruma (ÖÇK), yüzde 24'ünün de sit alanı olduğunu, kalan kısmının büyük çoğunluğunu ise orman alanının oluşturduğunu belirtti.

Amaçlarının ÖÇK ve sit alanlarını gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak olduğun vurgulayan Kurum, günün şartları gereği bunların yeniden gözden geçirilip incelenebileceğini ancak bu alanların yüzdesini düşürmeyi planlamadıklarını kaydetti.

"80 kişi sahada çalışıyor"

İzmir'in Foça ilçesi Gencerli bölgesindeki akaryakıt sızıntısına ilişkin de Kurum, "Konu kontrol altına alınmış durumda. 80 kişi sahada çalışıyor. Denizde kirliliğin giderilmesi için de çalışmalar hızlı bir şekilde ekiplerimizce sürdürülüyor. Kirliğin kaynağına ilişkin de çalışmalar yapılacak ve gerekli cezai yaptırım da kimin tarafından yapıldıysa tespit edilerek uygulanacak.

Tabi bu kirliliklerin yaşanmaması bizim en büyük arzumuz, en büyük temennimiz. Ama bazen ister istemez bu kazalar da oluyor. Önemli olan bunlara anında müdahale edip çevrenin, denizin, sahilin bundan en az zarar görmesi noktasında müdahalelerimizi yapmak. Yine basına yansıyan Sakarya'daki mevzuya ilişkin de denizden bir kirlilik olmadığını dün açıkladık. Bakanlığımızca tespit edilen değerlere göre denizde bir kirlilik yok. Kirliliğin sebepleri araştırılıyor." diye konuştu.

"Canlıları, denizi korumak bakanlığımızın asli görevlerinden"

İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta kaplumbağaların her sene yumurtalarını bırakıp, denize yürüdüğünü kaydeden Kurum, "Bu ülkemizin doğal güzelliklerinden biri. Bu akşam caretta carettaları denize uğurlayacağız. Bunlar 15-20 sene sonra yine yumurtladıkları yerlere geliyorlar. Doğayı, canlıları, denizi korumak bakanlığımızın asli görevlerinden biri. İnşallah bunu her fırsatta yapacağız ve ülkemizi daha yaşanabilir bir ülke olma olması yolunda çalışacağız." diye konuştu.

AA

Etiketler: deniz, İzmir, Foça
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