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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Çevreyi kirletenlere verilen cezalar artırıldı

27 Aralık 2016, Salı 17:29
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Çevre Kanunu uyarınca 2017'de uygulanacak idari para cezaları, Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırıldı.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 3,83 olarak tespit ve ilan edilmişti.

Çevre Kanunu'nun 20. maddesinde belirlenen kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, her takvim yılı başında olduğu gibi, ilan edilen yeniden değerleme oranı baz alınarak artırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Eğlence yerlerine "25 bin lira" gürültü cezası 

Tebliğ ile kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturan ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, iş yeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlara uygulanacak ceza oranları da yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, gürültü ve titreşime neden olanlara 2016'da 812 lira ile 24 bin 546 lira aralığında ceza verilirken, 2017'de bu eylemlerin cezası 843 lira ile 25 bin 486 lira aralığında uygulanacak. Tebliğe göre, konutlar için 843 lira, ulaşım araçları için 2 bin 543 lira, işyerleri ve atölyeler için 8 bin 491 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 25 bin 486 lira para cezası kesilecek. 

Emisyon ölçümünü yaptırmayana bin 54 lira ceza

Yeni idari para cezalarına göre, emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 54 lira, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 2 bin 117 lira ceza uygulanacak. 

Anız yakanlara verilecek cezalar

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara 2017'de 42 bin 479 lira tutarında para cezası verilecek.

Kanuna aykırı olarak anız yakanlara da her dekar için 42,44 lira tutarında para cezası kesilecek. 

Çevreyi kirletenlere 203 lira ceza kesilecek

Tebliğe göre, umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 203 lira para cezası kesilecek. 

Para cezaları, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak.

AA

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