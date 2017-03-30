Ceylanpınar’da 10 kilo patlayıcı imha edildi

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde köprü menfezine yerleştirilmiş halde bulunan 10 kilo patlayıcı, kontrollü imha edildi.

Suriye’nin terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki kolu olan PYD denetimindeki Resulayn kentinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar’a çuval içerisinde getirildiği tahmin edilen ve menfez altına yerleştirilen 10 kilo patlayıcı devriye görevini yapan jandarma ekiplerince fark edildi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar işletmesi arazisindeki menfezde fark edilen patlayıcı, sevk edilen bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi. Güvenlik güçleri, patlayıcıyı menfez altına yerleştiren kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA

Okunma Sayısı: 367

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.