Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz

HUKUKÇULAR: AF, SUÇLA MÜCADELEYİ ZORA SOKAR. AMA CEZA ADALETİNİN İŞLEYİŞİNDEKİ SIKINTILAR AFFI İHTİYAÇ HALİNE GETİRDİ.

AYM’den dönebilir

Prof. Devrim Güngör: “Doğru olan affa ihtiyaç bırakmayacak şekilde ceza adaletinin sağlanması. Düzenlemenin kapsamı iyi belirlenmeli. Kapsama giren suçların neler olduğunun belirlenmesinde meşru bir ölçüt kullanılmalı. Aksi halde eşitliğe aykırı lık gerekçesiyle AYM’den dönebilir.”

Cezaevleri niye doldu?

Prof. Adem Sözüer: “Ağzına kadar dolan cezaevlerini afla boşaltmaya çalışmak yerine, ‘Niye bu kadar doldu?' diye sormak lâzım. Bu düzenleme ile yasadışı örgüte üye olup eyleme katılmamış bir çocuk cezaevinde kalmaya devam edecek. Ama uyuşturucu satıcıları serbest kalacak.”

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Ceza adaletindeki sıkıntılar giderilmeli

Af konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Prof. Devrim Güngör “affa niye ihtiyaç duyulduğunun topluma iyice anlatılması gerekiyor” dedi. Affın siyasî açıdan bir oy devşirme aracı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Güngör, affın suçla mücadeleyi zorlaştıracağı gerçeğine dikkat çekiyor.

Güngör Hürriyet’te yer alan habere göre, tesbitlerini şöyle sürdürüyor: “Ülkemizde ceza adaletinin işleyişindeki sıkıntılar affı bir ihtiyaç halinde getirmiştir. Doğru olan affa ihtiyaç bırakmayacak şekilde ceza adaletinin sağlanmasıdır. Yasal düzenlemenin kapsamı iyi belirlenmelidir. Bir başka deyişle af kapsamına giren suçların neler olduğunun belirlenmesinde meşrû bir ölçüt kullanılmalıdır. Aksi takdirde eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptali söz konusu olabilir.”

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Yazıcı: Bakanlık çalışma yapıyor

AKP Siyasî ve Hukukî İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı , MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin “Cumhur ittifakının içinde yer almış bir partinin getirdiği bir teklif. Haliyle bu teklifi bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, reel politik, gereklilikleri dikkate almak, adalet algısını ve anlayışını da gözetmek, vatandaş nezdinde oluşacak algıyı dikkate almak, terörle mücadele ederken bu ortamın özelliklerini gözetmek suretiyle MHP’nin 7 maddeden oluşan teklifini irdeliyoruz, irdeleyeceğiz.” dedi. Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yaptığını dile getiren Yazıcı, bir değerlendirme gerçekleştirerek kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Devlete karşı işlenen suçlar da düzenlenir

“Bir vatandaşa karşı suç işleyen faili devlet niye, nasıl affetsin” sorusunu yönelten Yazıcı, “Af yetkisini devlet, millet adına kullanıyorsa, o zaman kendisi öz güveni içerisinde kendisine karşı işlenen suçlarla ilgili düzenleme yapar. Fertlerle ilgili olanın da bireylere sorulması gerekmez mi?” değerlendirmesinde bulundu.