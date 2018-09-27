"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz

27 Eylül 2018, Perşembe
HUKUKÇULAR: AF, SUÇLA MÜCADELEYİ ZORA SOKAR. AMA CEZA ADALETİNİN İŞLEYİŞİNDEKİ SIKINTILAR AFFI İHTİYAÇ HALİNE GETİRDİ.

AYM’den dönebilir

Prof. Devrim Güngör: “Doğru olan affa ihtiyaç bırakmayacak  şekilde ceza adaletinin sağlanması. Düzenlemenin kapsamı iyi belirlenmeli. Kapsama giren suçların neler olduğunun belirlenmesinde meşru bir ölçüt kullanılmalı. Aksi halde eşitliğe aykırı lık gerekçesiyle AYM’den dönebilir.”

Cezaevleri niye doldu?

Prof. Adem Sözüer: “Ağzına kadar dolan cezaevlerini afla boşaltmaya çalışmak yerine, ‘Niye bu kadar doldu?' diye sormak lâzım. Bu düzenleme ile yasadışı örgüte üye olup eyleme katılmamış bir çocuk cezaevinde kalmaya devam edecek. Ama uyuşturucu satıcıları serbest kalacak.”

***

Ceza adaletindeki sıkıntılar giderilmeli

Af konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Prof. Devrim Güngör “affa niye ihtiyaç duyulduğunun topluma iyice anlatılması gerekiyor” dedi. Affın siyasî açıdan bir oy devşirme aracı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Güngör, affın suçla mücadeleyi zorlaştıracağı gerçeğine dikkat çekiyor.

Güngör Hürriyet’te yer alan habere göre, tesbitlerini şöyle sürdürüyor: “Ülkemizde ceza adaletinin işleyişindeki sıkıntılar affı bir ihtiyaç halinde getirmiştir. Doğru olan affa ihtiyaç bırakmayacak şekilde ceza adaletinin sağlanmasıdır. Yasal düzenlemenin kapsamı iyi belirlenmelidir. Bir başka deyişle af kapsamına giren suçların neler olduğunun belirlenmesinde meşrû bir ölçüt kullanılmalıdır. Aksi takdirde eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptali söz konusu olabilir.”

***

Yazıcı: Bakanlık çalışma yapıyor

AKP Siyasî ve Hukukî İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı , MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin “Cumhur ittifakının içinde yer almış bir partinin getirdiği bir teklif. Haliyle bu teklifi bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, reel politik, gereklilikleri dikkate almak, adalet algısını ve anlayışını da gözetmek, vatandaş nezdinde oluşacak algıyı dikkate almak, terörle mücadele ederken bu ortamın özelliklerini gözetmek suretiyle MHP’nin 7 maddeden oluşan teklifini irdeliyoruz, irdeleyeceğiz.” dedi. Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yaptığını dile getiren Yazıcı, bir değerlendirme gerçekleştirerek kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Devlete karşı işlenen suçlar da düzenlenir

“Bir vatandaşa karşı suç işleyen faili devlet niye, nasıl affetsin” sorusunu yönelten Yazıcı, “Af yetkisini devlet, millet adına kullanıyorsa, o zaman kendisi öz güveni içerisinde kendisine karşı işlenen suçlarla ilgili düzenleme yapar. Fertlerle ilgili olanın da bireylere sorulması gerekmez mi?” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: af, af teklifi, tbmm, devrim güngör, adam sözüer
Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomik krizden çıkmak için

    Çözüm: Üretim ve istihdam

    Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz

    Ruhani: ABD ile Orta Doğu'da savaşmak istemiyoruz

    Erdoğan New York'ta Yahudilerle buluştu

    ABD, Venezuela'ya hastane gemisi gönderecek

    Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den İran'a suçlama

    Avrupa'dan Afrika'ya 44 milyar Euro'luk temiz enerji yatırımı

    AB'den Türkiye ve Rusya'ya İdlib teşekkürü

    Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşecek

    Macron: İran nükleer silaha sahip olmamalı

    Bölge ülkeleri Nil Nehri konusunda anlaşamadı

    İsrail'e ABD koruması devam ediyor

    Filistin'i tanıma sözü verdi

    Ekim alanları neden daraldı?

    'Nüfusumuzun yarısı uyku rahatsızlığından muzdarip'

    Trump'tan Türkiye açıklaması

    Şehit korucular dualarla...

    Avrupa Parlamentosu'nda Müslümanları ilgilendiren önemli toplantı

    Afrin'de 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan teröristler Türkiye'ye getirildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Masumlar kim vurdu’ya gitmesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ekonomi ve hukuk
    Genel

    Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Cehenneme uğramayan olmayacak mı?
    Ahmet BATTAL

    Adalet bürokrasisi ve komedileri
    Faruk ÇAKIR

    Daha kötüsü ne olabilir?
    Kadir AKBAŞ

    Savruluyoruz!
    Genel

    Kemalizmle uzlaşmadık içimize fitne soktular
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeniden topyekûn bir hizmet ve ilânat seferberliği
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt, valiler yerine velilere kumandan oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.