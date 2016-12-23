Ceza evlerinde ‘nöbetleşe uyku’ sorusu

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Ceza infaz kurumlarındaki olağanüstü kapasite aşımı nedeniyle nöbetleşe uyku, aynı yatakta birden fazla kişinin uyuması gibi insan hak ve onuruyla bağdaşmayan uygulamaların önüne geçmek adına planlanan/yürütülen bir çalışma var mıdır?” diye sordu.

Bu sorular cevap bekliyor Soru önergesi hazırlayan Ekici Bozdağ’a şu soruları yöneltti: “1. Türkiye’deki her bir ceza infaz kurumunun kapasitesi ve barındırdığı kişi sayısı tutuklu ve hükümlü bazında nedir? 2. Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısının suç ayrımı bakımından dağılımı tutuklu ve hükümlüler içi ayrı ayrı olmak üzere nedir? 3. Güncel tutuklu sayısının ceza infaz kurumlarında bulunma sürelerine göre dağılımı nedir? 4. Ceza infaz kurumundaki bir tutuklu/hükümlünün devlete 1 günlük maliyeti ne kadardır? 5. Ceza infaz kurumlarındaki olağanüstü kapasite aşımı nedeniyle nöbetleşe uyku, aynı yatakta birden fazla kişinin uyuması gibi insan hak ve onuruyla bağdaşmayan uygulamaların önüne geçmek adına planlanan/yürütülen bir çalışma var mıdır?”

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