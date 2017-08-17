Cezaevi, ezaevi oldu

Gazetemiz çalışanı Nur Ener Kılınç 170 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor.

Yaklaşık 6 aydır A4 koğuşunda olan Nur’un geçtiğimiz günlerde koğuşu değiştirilerek B2 koğuşuna alındı. Ailesiyle her hafta Salı günü yapılan haftalık kapalı görüş de bu sebeple Çarşamba gününe sarkmış oldu. Ailesiyle dün görüşen Nur, gönderildikleri B2 koğuşunun eski koğuşundan hijyen yönünden de daha kötü olduğunu belirterek, 3 kişilik bir koğuş olduğunu ve yaklaşık 2’ye 2,5 metrelik bir alanda yaşamak zorunda bırakıldıklarını belirtmiş. Eşi Recep Kılınç’tan aldığımız bilgilere göre B Bloğundaki koğuşlara Ağustos sıcağına rağmen 3 gün su verilmemiş ve Nur 3 gün küçük pet şişelerdeki sularla idare etmiş. Eski koğuşundan 3 kişiyle bu koğuşa alındıklarını belirten Recep Kılınç, “Her geçen gün şartlar ağırlaşıyor ve dayanma gücü de aynı nispette azalıyor” diyor. Nur’un selâmını ileten Recep Kılınç, herkesten duâ beklediklerini söyledi.