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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Cezaevi, ezaevi oldu

17 Ağustos 2017, Perşembe
Gazetemiz çalışanı Nur Ener Kılınç 170 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyor.

Yaklaşık 6 aydır A4 koğuşunda olan Nur’un geçtiğimiz günlerde koğuşu değiştirilerek B2 koğuşuna alındı. Ailesiyle her hafta Salı  günü yapılan haftalık kapalı görüş de bu sebeple Çarşamba gününe sarkmış oldu. Ailesiyle dün görüşen Nur, gönderildikleri B2 koğuşunun eski koğuşundan hijyen yönünden de daha kötü olduğunu belirterek, 3 kişilik bir koğuş olduğunu ve yaklaşık 2’ye 2,5 metrelik bir alanda yaşamak zorunda bırakıldıklarını belirtmiş. Eşi Recep Kılınç’tan aldığımız bilgilere göre B Bloğundaki koğuşlara Ağustos sıcağına rağmen 3 gün su verilmemiş ve Nur 3 gün küçük pet şişelerdeki sularla idare etmiş. Eski koğuşundan 3 kişiyle bu koğuşa alındıklarını belirten Recep Kılınç, “Her geçen gün şartlar ağırlaşıyor ve dayanma gücü de aynı nispette azalıyor” diyor. Nur’un selâmını ileten Recep Kılınç, herkesten duâ beklediklerini söyledi. 

 

Etiketler: nur ener
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  • HÜSEYİN İLHAN

    17.08.2017 15:39:30

    Ey yerin-göğün ve zeminin altının-üstünün sahibi.Eyy 18 binalemin maliki hakikisi olan yüce mevlam.Eyyy kimsesizlerin kimsesei,mazlumların,sabilerin,gariplerin hamisi ve maliki olan yüce rabbim.Ülkemde lisanım ile ifadede aciz olduğum fakat halim ile beni bilen,gören ve işiten rabbim.Bu masum ve mağdur nahak yere bir iftiracının dilekçesine bakıp içeride insaniyetten,islamiyetten ve hak-adaletten zerre miktar alaksız şekilde eza ve cefaya muhatap olan başta NUR kardeşimiz ve benzer durumdaki mazlumlara inayetinle,lütfu kereminle,adl ismi celilinin izzeti için hürriyetlerini bahşet,Sevip,sevildikleri,tebessümleri ile huzur verdikleri sevenlerine bağışla.EZA-CEFA ÇEKTİRENLERİ SANA HAVALE EDİYORUZ. HASBÜNALLAHİVENİĞMELVEKİİİL

Risale-i Nur Külliyatı

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#NuraÖzgürlük

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