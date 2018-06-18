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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Cezaevi mi eza evi mi?

18 Haziran 2018, Pazartesi 23:26
OHAL döneminde cezaevlerinde yaşanan ölümlere bir yenisi eklendi.

23 aydır tutuklu olan 42 yaşındaki 3. sınıf emniyet müdürü İsmail Ülker tedavisine ve tahliyesine uzun süre izin verilmedi. Sağlık kurulu raporuna rağmen ancak bir ay önce tedaviye izin verilen Ülker, hastanede vefat etti. Ülker’in çocukları ise babalar gününde yetim kaldı. Bu durumu twitter hesabından gündeme getiren eski Mazlum-Der Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Sağlık kurulu raporlarına rağmen uzun süre tahliye edilmeyen, tedavi alamayan eski Emniyet müdürü vefat etmiş. BU KAÇINCI..? Cezaevleri aynı zamanda eza evleri oldu.” dedi.

Etiketler: ohal, cezaevi
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