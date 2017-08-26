Cezaevi ziyaretinde gözaltına alındı

Kırklareli E Tipi cezaevinde Gülen Hareketi soruşturmasından tutuklu bulunan ağabeyi Ş.B.'yi ziyarete giden M.B., hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.
Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Gülen Hareketine üye olma suçundan tutuklu bulunan abisi Ş.B.’yi ziyaret etmek amacı ile kapalı cezaevine gelen M.B. yapılan UYAP sorgulama neticesinde Buldan Sulh Ceza Hakimliği’nin ceza dosyasına istinaden Gülen Hareketi soruşturmasından arandığını tespit edildi.
Şüpheli M.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
DHA