Cezaevinde HIV virüsü iddiası

Sakarya L Tipi Cezaevi’nde 11 ay tutuklu kalan öğretmenin tahliye edildikten sonra yaptırdığı test sonucu HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

Öğretmenin avukatı Salih Koçak, müvekkilinin cezaevine sağlıklı girdiğini, ancak virüsün cezaevinde bulaştığını iddia ederek sorumluluk hakkında dava açacaklarını söyledi. Cumhuriyet’in haberine göre avukat Salih Koçak, adının açıklanmasını istemediği 27 yaşındaki öğretmen müvekkilinin Bylock iddiası nedeniyle 9 Aralık 2016’da tutuklandığını anlattı. Müvekkilinin Sakarya L Tipi Cezaevi’nde 15 kişiyle birlikte 4 kez diş tedavisine götürüldüğünü söyleyen Koçak, müvekillinin 11 ay sonra Ekim 2017’de tahliye edildiğini kaydetti. Tahliye olduktan bir süre sonra müvekkilinin rahatsızlanarak hastaneye gittiğini belirten Koçak, şunları anlattı: “Mart ayında test için kan verdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan testin sonucunda HIV virüsü çıktı. Bu virüsün özelliği, sizin vücudunuza bulaştığında 6 ay ile 2 yıl arasında kuluçkalanma dönemi yaşaması. Yani süreyi hesapladığınızda virüsun bulaştığı tarihte müvekkilim cezaevindeydi.” Koçak, “Burada müvekkilimin HIV’li olup olmadığı mesele değil, cezaevinde beraber kalan kişilerin bundan habersiz olmaları. 2 yıl sonra grip olsa ölecek” dedi. Avukat Koçak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını, ayrıca maddi-manevi tazminat davası açacaklarını da ifade etti.