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24 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Cezaevindeki bebeklerden ne haber?

24 Kasım 2017, Cuma
“Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar: Etkin Politika Geliştirme Çalıştayı”ndaki konuşmalarda son dönemlerde artan cezaevlerindeki çocukların sayısının gündeme gelmemesi garip karşılandı.

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca düzenlenen “Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar: Etkin Politika Geliştirme Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, adaletin Türk milletinin kadim medeniyetinin en temel değerlerinden birisi olduğunu ifade etti. Toplantıdaki konuşmalarda cezaevindeki çocukların gündeme gelmemesi garip karşılandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sokaklarda risk altında bulunan çocukların sağlıklı ortamlarda yaşamalarını sağlamak için 111 mobil ekibimizle çalışma başlattıklarını belirterek, “Uygulamamızın ilk dört ayında 2 bin 943 çocuğumuza ulaştık ve bu kapsamda 474 çocuğumuzu ailesine döndürdük. 133 çocuğu devlet korumasına aldık. 2 bin 336 çocuk için ise eğitim ve sağlık tedbiri aldık” dedi.

Her türlü hak ve imkândan adil bir şekilde faydalanmalılar

Kaya, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca düzenlenen “Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar: Etkin Politika Geliştirme Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, adaletin Türk milletinin kadim medeniyetinin en temel değerlerinden birisi olduğunu ifade etti. Bir toplumda insanların hiçbir ayrıma tabi tutulmadan her türlü hak ve imkandan adil bir şekilde faydalanması bakımından adaletin son derece önemli olduğunu dile getiren Kaya, söz konusu çocuklarsa bu konunun kendileri için çok çok daha önem arz ettiğini belirtti. Kaya, bugüne kadar yapılan hukukî düzenlemelerle mevzuat çalışmalarını, çocuk haklarının korunması ve çocukların daha iyi bir hayat sürebilmesi için gerçekleştirildiğini dile getirdi. 

Suça sürüklenen çocuklara sahip çıkılmalı

Suça sürüklenen, suç mağduru olan çocuklar hakkında verilen tedbir kararlarının uygulanmasının, rehabilitasyon sürecinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin en önemli aşamasını oluşturduğunu dile getiren Kaya, “Bu aşamada çocuğun tekrar hayata uyumuyla birlikte en kısa sürede akranlarıyla eşit seviyeye gelmesi için paydaş kurumların rol üstlenmesi ve programlar geliştirmesini Bakanlık olarak çok önemli buluyoruz. Çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanması için sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerden yararlanmaları, bu alanlara yönelmeleri için her türlü imkanı çocuklarımıza sunmaya gayret ediyoruz.” 

AA

Etiketler: bakan kaya, cezaevi, bebek
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